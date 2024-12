Trump, il figlio Barron gioca a calcio: “Sembra Crouch” – Video

(Adnkronos) – Donald Trump gioca a golf. Il figlio Barron non disdegna il soccer. Su X rimbalza un video che mostra il figlio del presidente elettodegli Stati Uniti in versione calciatore. Barron, 18 anni di età e 2,06 metri di altezza, spicca per la sua riservatezza: è stato presente con discrezione accanto al padre nella campagna elettorale, la sua voce è quasi sconosciuta al pubblico vista l’assenza di dichiarazioni o esternazioni sui social.

C’è però una clip che lo mostra nelle vesti di calciatore, con risultati rivedibili complice l’altezza, non usuale su un campo di soccer. A un certo punto, durante la partita, Barron Trump cade a terra nel tentativo di colpire il pallone, mentre in un altro frame del video si vede il giovane dribblare con la suola un avversario.

L’altezza e le movenze di Barron Trump hanno ricordato agli utenti un giocatore del passato: Peter Crouch. In tanti infatti hanno condiviso il video postando immagini dell’ex attaccante del Liverpool e commentato con frasi del tipo: “Peter Crouch the 2nd”, oppure “è la versione americana di Crouch”. In generale però gli utenti di X hanno apprezzato il tocco di suola di Trump: “Non male per uno della sua altezza”, “il ragazzo ha qualità”. Altri invece sono rimasti confusi: “Non riesco a capire se sia bravo oppure no”.

Il paragone con Barron Trump ha fatto tornare virale il nome di Peter Crouch. Crouch è un ex attaccante inglese, famoso per la sua altezza (2,01) che gli permetteva di segnare la maggior parte dei suoi gol di testa e per le sue movenze piuttosto sgraziate. In carriera ha girato molte squadre della Premier League ma si è affermato con la maglia del Liverpool, con cui ha giocato dal 2005 al 2008 raccogliendo 22 gol in 85 partite. Numeri che gli sono valsi anche la chiamata in Nazionale. Crouch ha fatto parte dell’Inghilterra dal 2005 al 2009, con 42 presenze e 22 reti in totale e partecipando anche ai Mondiali del 2006 e del 2010.