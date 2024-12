Harry Potter, tutti gli attori che potrebbero recitare nella serie

(Adnkronos) – Mentre continuano le audizioni di migliaia di bambini per Harry, Hermione e Ron, Warner Bros sta anche valutando quali attori già noti e di esperienza scegliere per i ruoli degli adulti nella serie tv su ‘Harry Potter’ in lavorazione. Niente di ufficiale per il momento, ma i media internazionali hanno diffuso qualche nome che sembra sia stato seriamente preso in considerazione.

La produzione aveva fatto sapere che il casting di questa serie sarebbe stato inclusivo: non avranno quindi alcun peso sulla scelta degli interpreti elementi come l’orientamento sessuale, l’etnia, eventuali disabilità o l’identià di genere. L’elemento su cui però si resterà canonici rispetto ai libri è l’età dei personaggi.

Partiamo da uno dei simboli della saga: il professor Silente, preside della scuola di Hogwarts, che nei primi due film è stato interpretato da Richard Harris e in tutti i capitoli seguenti da Michael Gambon. Variety scrive che in cima alla lista dei nomi considerati, come scelta più probabile, ci sarebbe Mark Rylance, premio Oscar per ‘Il ponte delle spie’ di Steven Spielberg oltre che attore teatrale con tre Tony Awards e due Olivier Award alle spalle. Secondo Deadline però ci sarebbe anche un altro nome in lizza, quello del londinese Mark Strong, noto per i ruoli in ‘Kick-Ass’, ‘Kingsman’, ‘Crudelia’, ‘Lanterna Verde’ e ‘Shazam’.

È già polemica per la possibilità che Paapa Essiedu possa ereditare il ruolo del professor Severus Piton che fu di Alan Rickman. L’attore è noto per i ruoli nelle serie ‘I May Destroy You’, ‘Progetto Lazarus’, ‘Gangs of London’ e ha recitato nel film ‘Assassinio sull’Orient Express’ di Kenneth Branagh.

Secondo il Guardian, per il ruolo del villain, Lord Voldemort, che nei film era interpretato da Ralph Fiennes, si sta considerando il nome dell’irlandese Cillian Murphy, star della serie di successo ‘Peaky Blinders’ e vincitore del premio Oscar come miglior attore protagonista all’ultima edizione degli Academy Awards.

Deadline riporta che Brett Goldstein, vincitore dell’Emmy award per la serie ‘Ted Lasso’, sarebbe il nome più papabile per vestire i panni di Rubeus Hagrid, che furono di Robbie Coltrane; mentre per Minerva McGranitt (nel film interpretata da Maggie Smith) la produzione avrebbe messo gli occhi su Sharon Horgan e riporta che ci sono informazioni contrastanti sulla presenza o meno del premio Oscar Rachel Weisz nell’elenco delle attrici prese in considerazione per il ruolo.

I produttori Mark Mylod e Francesca Gardiner hanno ammesso di aver guardato ogni singola audizione per i ruoli di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley: si tratta di circa 30mila bambini che in Gran Bretagna si sono proposti per vestire i panni dei noti maghetti.

Nonostante alcuni elementi di Hogwarts saranno ampliati e gli spettatori vedranno stanze e spazi mai visti nella saga cinematigrafica, la serie seguirà per lo più la stessa estetica dei film. Ecco perché le riprese, che inizieranno nell’estate 2025, avverranno proprio nei Warner Bros. Studios Leavesden dove è già stata girata la saga con Daniel Radcliffe.