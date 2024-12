Strage Cutro, condannati tre presunti scafisti: nel naufragio morirono 94 persone

(Adnkronos) –

Due giovani pakistani e un turco sono stati condannati dal Tribunale di Crotone con l’accusa di essere stati gli scafisti del caicco naufragato nella notte del 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 persone tra cui 35 minorenni e diversi dispersi. Condannato a 16 anni Hasab Hussain, di 22 anni, pakistano; undici anni per Khalid Arslan di 26 anni, pakistano, e 16 anni per il turco Sami Fuat di 51 anni. Rispondono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento, assolti dall’accusa di naufragio colposo. Al momento della sentenza i due giovani pakistani hanno pianto.