Yildiz: “Contro il City daremo il massimo, tutto può succedere”

(Adnkronos) – “È un bella partita quella di domani, come ho detto anche in altre occasioni, è una grande partita contro il Manchester City, quindi cercheremo di dare il nostro meglio e di essere pronti per questo appuntamento in Champions League”. Lo ha detto il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz in una intervista rilasciata a Dundar Kesapli per l’emittente Trt Sport, alla vigilia della sfida dello Stadium di Torino, tra i bianconeri e il Manchester City di Pep Guardiola in Champions League.

La squadra di Guardiola non sta attraversando un buon momento, ed ha subito diverse sconfitte nelle ultime 7 partite. “La Juventus domani ne potrebbe approfittare? Ovviamente ci proveremo, ma non mi piace parlare di altre partite o delle altre squadre, mi piace guardare alla nostra partita, a quello che dobbiamo fare. Quindi cerchiamo di stare pronti per la sfida di domani, perché il City è una grande squadra, con una storia, che ha vinto la Champions League due anni fa, ma nel calcio può succedere tutto, dobbiamo essere pronti per domani e speriamo di fare una buona partita”, ha aggiunto l’attaccante turco.

Il giocatore ha avuto la fiducia del suo allenatore Thiago Motta e lo sta ripagando con le sue prestazioni. “Sono piuttosto felice, ovviamente c’è sempre da fare di più per migliorare nel calcio, quindi cerco di concentrarmi su me stesso per aiutare la squadra e vediamo domani”, ha proseguito Yildiz che riceverà, sempre a Torino il premio ‘Golden Boy Web’ 2024 il 16 dicembre, il premio per il giocatore più votato sulla rete del prestigioso riconoscimento per i giovani calciatori. “Sono molto orgoglioso di questo premio, sono davvero felice ma so che devo continuare a lavorare e dare il mio meglio”.