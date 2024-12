Brasile, Lula operato per emorragia intracranica: come sta oggi

(Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, 79 anni, è vigile e “sta migliorando” dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di un’emorragia intracranica, conseguenza di una caduta a casa avvenuta il 19 ottobre scorso. Lo ha affermato in una nota l’ospedale siro-libanese di San Paolo dove Lula è stato ricoverato e operato.

Lula resta ricoverato in terapia intensiva sotto osservazione. Secondo i medici che lo hanno in cura dovrebbe essere dimesso la prossima settimana. Nel frattempo esercita le funzioni di presidente il vice di Lula, Geraldo Alckmin.

A provocargli l’emorragia intracranica è stata una caduta in casa. Le sue condizioni in un primo momento non erano state giudicate gravi, ma i medici gli avevano ”sconsigliato di compiere lunghi viaggi in aereo”. Per questo aveva annullato il viaggio che lo avrebbe portato in Russia per partecipare al vertice Brics. Il medico di Lula, Roberto Kalil, aveva dichiarato in un’intervista al canale televisivo GloboNews che la caduta del presidente ha provocato un trauma “grande” alla parte posteriore della testa, che ha richiesto punti di sutura e ha provocato una “piccola emorragia cerebrale” nella regione temporo frontale.