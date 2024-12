Patologie urinarie, con robot Ily interventi più sicuri e rapidi

(Adnkronos) – Rappresenta una svolta nel trattamento delle patologie urinarie, combinando precisione millimetrica e minore invasività. Dotato di un braccio multifunzione e di un potente laser pulsato, consente interventi più sicuri e rapidi per patologie come calcoli renali, ostruzioni ureterali e tumori del tratto urinario superiore. Si tratta del robot Ily, il primo sistema robotico per la chirurgia intrarenale del Centro-Sud Italia. Ad annunciarne l’implementazione è il Centro urologico UroClinic, coordinato e diretto da Mauro De Dominicis e costituito da un team selezionato di urologi altamente specializzati nelle diverse aree di diagnosi e cura delle patologie urologiche maschili e femminili. La clinica – riporta una nota – è centro di riferimento nazionale per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna, disponendo delle più moderne tecniche chirurgiche mini invasive (Mist), oltre al rinomato Sistema robotico Da Vinci.

“Il robot Ily – afferma De Dominicis – rappresenta una rivoluzione per la chirurgia endoscopica, combinando precisione e sicurezza con una riduzione dei tempi di degenza e recupero”. UroClinic è un centro specializzato nel trattamento di tutte le patologie urologiche, comprese quelle meno frequenti, come ad esempio la stenosi ureterale. Grazie a questo “siamo in grado di fornire trattamenti personalizzati e mirati per ogni tipo di patologia”, aggiunge Salvatore Sansalone, specialista in patologie rare.

Non solo innovazione e competenza. La Urinary Stone Academy, fondata da De Dominicis – riferisce la nota – è il fiore all’occhiello della UroClinic per quanto riguarda la formazione medica. Ideata per urologi e specializzandi, l’Academy propone corsi che integrano teoria e pratica, fornendo una preparazione avanzata sulle tecniche di diagnosi e trattamento della calcolosi urinaria. I corsi sono accreditati presso la Commissione nazionale per la formazione continua. Oltre all’eccellenza clinica e formativa, UroClinic si impegna nella sensibilizzazione alla prevenzione, anche tra i più giovani. La diagnosi precoce e il monitoraggio regolare sono fondamentali per prevenire o trattare sul nascere eventuali problematiche urologiche.

Un’attenzione particolare è rivolta alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata, una delle neoplasie più comuni tra gli uomini. UroClinic si avvale delle più avanzate tecnologie diagnostiche, tra cui la risonanza magnetica multiparametrica, 3 Tesla Care FMS dotati di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini, e la biopsia prostatica fusion, che consente una mappatura di altissima precisione per l’individuazione di eventuali lesioni sospette. Questi strumenti innovativi permettono di ottenere diagnosi più accurate e trattamenti tempestivi, migliorando significativamente le prospettive di guarigione per i pazienti.