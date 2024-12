Monza, cessione in vista? Berlusconi: “Cerchiamo nuovi investitori”

(Adnkronos) – Il futuro del Monza è in bilico? Da una parte c’è il campo, con i brianzoli penultimi in classifica con appena 10 punti conquistati in 15 giornate e la panchina di Alessandro Nesta che comincia a scricchiolare, e dall’altra il fronte societario, dove da tempo ormai si rincorrono voci di una cessione, più o meno imminente ma sempre smentita, del club.

A parlarne direttamente è stato il proprietario Pier Silvio Berlusconi, che per la prima volta ha confermato la volontà di trovare nuovi investitori: “Sul Monza, posso dire che la volontà è quella dicontinuare a crescere e trovare qualcuno che possa affiancare o supportare la squadra. Il calcio è un mondo complesso, ma il Monza rappresenta per noi un progetto importante, che vogliamo far evolvere nel tempo secondo logiche aziendali e sportive ben definite”, ha detto l’amministratore delegato Mediaset.

Silvio Berlusconi nel 2018 aveva deciso di comprare il Monza e che, sotto la guida di Adriano Galliani, vice presidente vicario e amministratore delegato del club brianzolo, aveva festeggiato nel 2022, per la prima volta nella storia biancorossa, la promozione Serie A. Alla morte del Cavaliere, nel giugno 2023, Pier Silvio aveva ribadito l’impegno della famiglia Berlusconi nel Monza, ma si era cominciato a guardare intorno, riscontrando diversi interessi soprattutto da fondi stranieri.

Il più vicino ad acquisire il club brianzolo, secondo i rumors, sarebbe stato il gruppo Orienta Capital Partners, compagnia di investimenti finanziari del gruppo Balestra, che dopo quasi un anno di trattative si è però tirata indietro. A far saltre l’accordo la diversità di vedute circa le strategie sia per il nuovo assetto societario che per gli investimenti futuri. “Non so nemmeno se si può dire che la trattativa sia saltata”, aveva commentato Pier Silvio Berlusconi, “sono arrivati a un certo punto della negoziazione, poi le parti si sono fermate. Io direttamente non me ne sono mai occupato, ma so che c’era un bel livello d’intesa. Poi le cose non sono andate avanti fino in fondo”.

Negli scorsi mesi si era parlato di una nuova offerta ricevuta da un fondo americano, ma la voce era stata smentita direttamente da Galliani: “Non c’è nessuna novità sul fronte societario”, aveva detto l’ex dirigente del Milan, “io non seguo questa vicenda: ho già detto che sono oggetto, non il soggetto. In ogni caso non c’è alcuna offerta, andiamo avanti”.