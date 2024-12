Natalità, Matera (FdI): “Per Governo sfida demografica è madre di tutte le sfide”

(Adnkronos) – “Da 30 anni in Italia registriamo più deceduti che nuovi nati. Un saldo negativo che non può essere certo risolto con politiche a breve termine. In questi decenni sono mancate le politiche per affrontare l’inverno demografico del nostro Paese. Invece, il Governo Meloni ha la consapevolezza che la sfida demografica è la madre di tutte le sfide perché il futuro della nostra società si fonda sui figli”.

Lo ha detto Mariangela Matera (FdI), membro della Commissione Finanze della Camera nel suo intervento al convegno Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’ oggi a Roma.

“Ai giovani manca la consapevolezza di un futuro certo, per cui non avendo una progettualità è chiaro che tendono a preservare se stessi, non pensano di poter procreare e questo è tra le nostre priorità. Non a caso questo è il primo governo che ha un ministero per la Famiglia, la nataità e le pari opportunità”. Poi Matera sottolinea “come il nostro sia un Paese che invecchia velocemente. Nel 2020 – ricorda – si è registrata una perdita di abitanti quasi pari alla città di Firenze”.

“In questi due anni di governo sono stati stanziati complessivamente 2,5 miliardi per sostenere la famiglia e la natalità. L’Ufficio parlamentare di Bilancio ci dice che attraverso le iniziative del governo, e quindi gli interventi diretti e indiretti, le famiglie hanno potuto godere di benefici pari a 16 miliardi di euro. Inoltre, abbiamo facilitato l’ingresso e la permanenza al lavoro delle donne e giovani madri attraverso decontribuzioni e deduzioni”. Infine, “lo scorso agosto abbiamo istituito la Commissione per la transizione demografica, una commissione di inchiesta monocamerale che ha l’obiettivo di analizzare quali sono i problemi economici, le conseguenze economiche e sociali di questa transizione demografica e di suggerire quelle che possono essere le misure da adottare” conclude.