Nato, l’allarme di Rutte: “Russia si prepara a confronto a lungo termine”

(Adnkronos) –

“La Russia si prepara per un confronto a lungo termine, con l’Ucraina e anche con noi”. E’ il messaggio che Mark Rutte, segretario generale della Nato, manda da Bruxelles durante un evento organizzato dal think tank Carnegie Europe. La guerra tra Ucraina e Russia ha superato i mille giorni.

Nella Nato, continua Rutte, “dovremmo essere profondamente preoccupati. Io lo sono: l’economia russa è in assetto di guerra. Nel 2025 la spesa militare totale sarà il 7-8% del Pil, se non di più, ai massimi dai tempi della Guerra Fredda”. “L’industria della difesa russa produce numeri enormi di carri armati, veicoli corazzati e munizioni. Quello che le manca in qualità, viene compensato con la quantità, con l’aiuto di Cina, Iran e Corea del Nord. Tutto questo punta in una chiara direzione”, aggiunge.