Nautica, Santanchè: “Stiamo lavorando a nuovo bando formazione turistica”

(Adnkronos) – ”Anche il segmento nautico può ricorrere all’importante pacchetto di risorse per la formazione turistica. E, come sapete, si è chiuso da pochissimo un bando, ma stiamo lavorando per un nuovo bando, perché investire in formazione sarà la chiave per il salto di qualità e competitività che l’ecosistema turistico italiano deve compiere. Noi dobbiamo sempre ricordarci che come fa il vostro settore, l’ha interpretato benissimo, che l’Italia è una nazione di qualità e non di quantità e quindi ci impegneremo sempre di più nel vostro settore come tutti i settori che portano qualità”. Lo sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica.

”Il compito del governo -continua- è quello di creare quelli che sono i giusti fattori di contesto e di attrattività per consentire a voi, a chi lavora tutti i giorni, di poter esprigionare il meglio che sapete fare. Abbiamo agito sui porti, che è una via sui porti turistici, che è una via di accesso turistica privilegiata sui nostri territori costieri. Abbiamo fatto, come sapete, un intervento da 5 milioni di euro per dotare tutti i porti turistici pubblici di connessione Wi-Fi gratuita. Ma anche tutte le iniziative di promozione che sono state legate al progetto Scopri dove ti porto, l’Italia vista dal mare, per la valorizzazione e la promozione del turismo nautico nella nostra nazione e all’estero, mettendo al centro le rotte nautiche”.