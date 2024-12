Nautica, Scarchilli (Mit): “Patente a 16 anni entro 6 miglia”

(Adnkronos) – Si abbassa l’età per conseguire la patente nautica. A 16 anni si potrà conseguire la patente nautica entro le 6 miglia dalla costa e con natanti fino al massimo di 10 metri. Stessa norma prevede fino a 12 metri a partire dalla maggiore età, ovvero 18 anni. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo ha ricordato Patrizia Scarchilli, direttore generale per il mare dei Mit, in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica.