A  Vespa, Buttafuoco, Botteri e Fagnani il Premio Laurentum 2024

(Adnkronos) – Bruno Vespa, Pietrangelo Buttafuoco, Giovanna Botteri, Francesca Fagnani, Francesco Vezzoli, Pasquale Di Palmo, Nada Skaff, Gabriele Guzzi e Nicola Laneri sono tra i premiati della XXXVIII Edizione del Premio Laurentum, dedicata alla Poesia e all’Arte. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta oggi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo di Montecitorio. “Premiati l’impegno a favore della diffusione della cultura e la vocazione sociale, con nomi di altissimo prestigio”, sottolinea il direttore del premio Roberto Sergio. “Onorati che anche quest’anno Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori sia concretamente al fianco del Premio Laurentum”, aggiunge Sergio.

Con la brillante conduzione di Clelia Patella e di Giordano Fatali, la cerimonia di consegna del Premio Laurentum, ha visto la partecipazione di tutti i destinatari dei riconoscimenti più prestigiosi.

Il Premio Laurentum alla Carriera – Edizione 2024 è stato attribuito a Bruno Vespa, “testimone eccezionale – sottolinea Sergio – della storia italiana e pilastro del giornalismo televisivo. Attraverso decenni di carriera, ha saputo illuminare gli eventi più significativi del nostro Paese con una professionalità che lo rende un maestro nel suo campo. Il suo impegno a favore di un giornalismo equo e profondo riflette i valori più nobili del nostro servizio pubblico”.

La Giuria del Premio, presieduta da Gianni Letta e composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabrò, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio, ha deciso poi di attribuire il Premio Laurentum alla Cultura – Edizione 2024 a Pietrangelo Buttafuoco. “È con grande ammirazione che il Centro Culturale Laurentum assegna a Pietrangelo Buttafuoco il Premio Laurentum alla Cultura per il 2024”, commenta Roberto Sergio. “Il riconoscimento rappresenta un tributo per il suo inestimabile contributo al nostro patrimonio culturale. Con la sua scrittura incisiva, l’eloquio raffinato ed il suo impegno nel sollevare questioni di rilevanza sociale e politica, Buttafuoco continua a essere una voce cruciale e stimolante nel panorama culturale italiano”.

“ll Premio Laurentum”, afferma Giovanni Tarquini, Presidente del Centro Culturale Laurentum, “ha inoltre decretato di assegnare a Giovanna Botteri, il Premio Laurentum Eccellenze nel Giornalismo internazionale – Edizione 2024 con profondo rispetto ed ammirazione. La sua carriera eccezionale, caratterizzata da coraggio e integrità, ha illuminato i teatri di crisi globali con una profondità unica, rendendola una delle figure più stimate nel giornalismo d’inchiesta. Questo premio celebra la sua instancabile ricerca della verità e il suo impegno a raccontare storie che plasmano la nostra comprensione del mondo”.

“Sono estremamente orgoglioso”, commenta Sergio, “del Premio Coraggio nel Giornalismo – Edizione 2024 a Francesca Fagnani. Attraverso il libro ‘Mala Roma Criminale’, ha esemplificato un giornalismo di investigazione di eccezionale profondità, affrontando con coraggio le intricate reti criminali della Capitale. Il suo impegno nel portare alla luce verità nascoste rafforza l’importanza del giornalismo nell’esporre e contrastare le ingiustizie”.

“Ci riempie di orgoglio”, prosegue Tarquini, “assegnare il Premio Laurentum ‘Icona contemporanea’ a Francesco Vezzoli, riconoscendolo come uno degli artisti più influenti e innovativi del nostro tempo. Il suo genio creativo si esprime attraverso opere che navigano sapientemente i confini tra arte, cinema e cultura pop, sfidando la percezione tradizionale e invitando a una riflessione profonda sulla realtà mediatica e la sua influenza. Con questo premio, celebriamo l’impatto rivoluzionario di Vezzoli sulla scena artistica globale e la sua abilità di trasformare il visuale in un dialogo critico tra epoche e culture”.

Il XXXVIII Premio per la poesia è stato assegnato a Pasquale Di Palmo, poeta e critico letterario di chiara fama, premiato dal noto scrittore membro della giuria Paolo Lagazzi; mentre il XIV Premio Dante Alighieri, nato dall’idea di un altro illustre giurato, il poeta Davide Rondoni, è andato a Nada Skaff, poetessa libanese di fama internazionale.

Il Premio di Poesia Laurentum-SIAE “Giovani talenti” va a Gabriele Guzzi il cui lavoro “interroga le esperienze della vita cercando per via di metafora, di cortocircuito di significati, di suoni non esibiti ma interiori ai versi, sulle questioni della vita personale e comune.”

“Come SIAE rinnoviamo anno dopo anno il nostro supporto al Premio Laurentum, che da 38 edizioni lavora per individuare e celebrare coloro che sanno tradurre in parole le emozioni e le sfide del nostro tempo. Non si premia mai abbastanza la creatività, la capacità tutta umana di avvicinarci al sogno: la Società Italiana degli Autori ed Editori ha come missione proteggere e tutelare quella creatività e quel sogno, anche sostenendo progetti mirati a valorizzare il bellissimo mestiere dell’autore”, ha dichiarato il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, Salvatore Nastasi.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del Premio Speciale Laurentum “Save the Cultural Heritage” Edizione 2024 all’archeologo Nicola Laneri. Fabrizio Conti, Direttore Creativo di Artcloud Network International, promotore del riconoscimento, in collaborazione con il Centro Culturale Laurentum, ha dichiarato: “In un contesto sociale come quello attuale, con le guerre che vedono nella cultura i simboli da abbattere, la memoria del passato diventa strumento di rinascita e di sviluppo. Il nostro riconoscimento incarna l’essenza stessa del Laurentum, che celebra la Cultura come motore del mondo. Voglio infatti ringraziare il Centro Culturale che ho l’onore di affiancare da oltre 20 anni, per aver accolto lo scorso anno, con entusiasmo la nostra proposta. Ed è motivo di grande orgoglio per me assegnare il premio Save the Cultural Heritage a Nicola Laneri, un’eccellenza italiana distintasi a livello internazionale per lo straordinario ed incessante impegno a tutela del patrimonio culturale. Con il Prof. Laneri celebriamo la Grande Archeologia in grado di riportare alla luce le origini di antiche civiltà, tramandare la memoria storica e trasformare la cultura in un veicolo di sviluppo e di rinascita soprattutto nei paesi dilaniati dalla guerra”.

Il Premio Laurentum ha ottenuto fino ad oggi importanti riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, oltre che il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l’Accademia della Crusca, l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l’Associazione Roma Caput Mundi, l’Istituto Luce e Zetema.

Intesa Sanpaolo ha collaborato alla realizzazione della cerimonia di consegna dei premi mentre l’agenzia stampa Adnkronos è media partner.