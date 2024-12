Billboard Music Awards, Taylor Swift da record: “Il più bel regalo di compleanno”

(Adnkronos) –

Taylor Swift è l’artista più premiata ai Billboard Music Awards ed entra nella storia. “E’ stato il più bel regalo di compleanno anticipato”, ha commentato la star del pop statunitense che oggi compie 35 anni. Ieri, infatti, l’artista ha ottenuto 10 premi, tra cui quello per il miglior artista e quello per il miglior album della Billboard 200 per ‘The Tortured Poets Department’, portando il suo bottino totale a 49. “Questo è il più bel regalo di compleanno che avreste potuto farmi, quindi grazie mille”, ha detto la Swift in un discorso preregistrato: “Lo adoro. È esattamente quello che volevo”. Tra i premi conquistati anche quelli di miglior artista femminile, miglior artista della Hot 100 e miglior autrice della Hot 100.

Il trionfo ai Billboard Music Awards arriva dopo la conclusione dell’Eras Tour, la tournée da record che ha segnato la cultura popolare e dominato le cronache per 21 mesi. “Per tutto quello che è successo con l’Eras Tour e con ‘The Tortured Poets Department’, devo solo dire grazie”, ha detto l’artista. “Significa molto per me che voi abbiate accolto le cose che ho fatto e che vi siate interessati così tanto alla mia musica”.

La cerimonia ha visto anche il successo di altre star internazionali. Dua Lipa ha vinto il premio per la miglior canzone dance elettronica con ‘Houdini’, mentre i Coldplay si sono aggiudicati il titolo di miglior artista rock in tour. Entrambi gli artisti hanno inviato messaggi di ringraziamento preregistrati.

Chappell Roan è stata premiata come miglior nuovo artista, mentre Drake ha dominato la scena rap con tre premi: miglior artista rap, miglior artista rap maschile e miglior album rap per ‘For All The Dogs’. Doja Cat si è aggiudicata il premio come miglior artista rap femminile e Kendrick Lamar quello per la miglior canzone rap con ‘Not Like Us’. Sza ha trionfato nella categoria R&B, vincendo i premi come miglior artista R&B e miglior artista R&B femminile, mentre Bruno Mars è stato nominato miglior artista R&B itinerante. Infine, Shaboozey ha ottenuto tre riconoscimenti per il suo brano ‘A Bar Song (Tipsy)’: miglior artista per le vendite di canzoni, miglior canzone venduta e miglior canzone country.