Manovra, equiparare indennità ministri parlamentari e non: l’ipotesi

(Adnkronos) –

Equiparare l’indennità dei ministri parlamentari e dei ministri che non lo sono. E’ una delle ipotesi, riferiscono fonti parlamentari, emersa nel corso dei diversi confronti sulla manovra all’interno della maggioranza e potrebbe concretizzarsi in un emendamento dei relatori al ddl bilancio, attesi per oggi pomeriggio nella V Commissione di Montecitorio.

Cambia l’accesso al credito per chi compra la prima casa. La garanzia del Fondo mutui, fino a un massimo del 50% – prevede uno degli emendamenti depositati alla Commissione Bilancio della Camera – viene concessa non più in via prioritaria ma in via esclusiva a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, chi vive nelle case popolari e under 36. Lo prevede uno degli emendamenti alla manovra (non onerosi) depositati dal governo in Commissione Bilancio della Camera.

“La garanzia del fondo è concessa, nella misura massima del 50%, sui finanziamenti per immobili da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie dei nuclei familiari mono genitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età”, prevedendo invece che la garanzia possa essere esclusivamente predetti soggetti”, si legge infatti nella relazione tecnica che accompagna il testo.

“Ci sarà un prelievo sulle scommesse” afferma il sottosegretario al Mef Federico Freni, a margine dei lavori della Commissione bilancio sulla manovra, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell’ipotesi di un prelievo sulle scommesse online, i cui introiti sarebbero destinati alle infrastrutture sportive, anche se ha poi precisato: “Non vi so dire se finalizzato o meno, ma ci sarà”.

A decorrere dal 1 aprile 2025 viene incrementata l’addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali che, con riferimento all’anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui. L’incremento è destinato ai comuni nel cui territorio insiste il sedime aeroportuale, ma nel caso in cui i comuni in questione abbiano una popolazione inferiore a 15mila abitanti, il gettito è riversato alla Provincia o alla città metropolitana. Lo prevede un emendamento alla manovra depositato dal governo in commissione Bilancio della Camera.

Il governo ha depositato un emendamento che istituisce **l’articolo 38 bis** in legge di bilancio e che prevede come le risorse del Fondo, istituito dalla manovra 2020, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare confluiscano nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all’erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti. L’emendamento, si legge nella relazione tecnica, è volto “a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche vengono effettuate nella modalità semplificata, anche solo sugli atti prodotti dall’interessato. E’ quanto prevede un emendamento alla manovra del governo, depositato in commissione Bilancio della Camera.

“Resta comunque ferma la possibilità – si legge nella relazione tecnica – di convocare l’interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva”. La norma, spiega inoltre la relazione, “non comporta effetti finanziari”.