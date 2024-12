Morto Wolfgang Becker, regista di ‘Good Bye, Lenin!’: aveva 70 anni

(Adnkronos) – Il regista tedesco Wolfgang Becker, noto soprattutto per il film ‘Good Bye, Lenin!’, è morto a Berlino all’età di 70 anni dopo una grave malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal suo agente a nome della famiglia. Lascia la moglie Susanne e la figlia Rike. “La famiglia ha chiesto di rispettare la sua privacy”, ha dichiarato l’agenzia che lo rappresenta.

‘Good Bye, Lenin!’ è stato presentato in concorso alla Berlinale ed è diventato il film tedesco di maggior successo dell’anno nel 2003 con oltre sei milioni di spettatori. Il film, apprezzato anche a livello internazionale, è stato venduto in oltre 60 Paesi e ha ricevuto innumerevoli premi, tra cui nove Lola ai German Film Awards, sei European Film Awards, un César, un Goya e una nomination ai Golden Globe. “Good Bye, Lenin!” racconta la storia di una donna convintamente comunista della Germania socialista che entra in coma il 7 ottobre del 1989, poche settimane prima della caduta del Muro di Berlino. Al suo risveglio, otto mesi dopo, il figlio Alex per non provocarle uno choc che la ucciderebbe, anziché annunciare che il Muro è crollato trasforma l’appartamento di famiglia in una specie di museo socialista per indurla a credere che nulla sia cambiato.

Wolfgang Becker era nato a Hemer, in Westfalia, il 22 giugno 1954. Dal 1974 al 1979 ha studiato alla Libera Università di Berlino e dal 1981 all’Accademia Tedesca di Cinema e Televisione di Berlino. Per il suo primo film ‘Farfalle’, Becker aveva adattato un racconto dello scrittore inglese Ian McEwan nel 1987, vincendo lo Student Academy Award a Hollywood e il Pardo d’oro al Festival di Locarno, oltre ad altri riconoscimenti. Il suo secondo lungometraggio è stato ‘Giochi per bambini’, a cui è seguito il documentario ‘Celibidache’ (1992), ed è stato in concorso alla Berlinale con ‘Das Leben ist eine Baustelle’ (1997). Ha poi diretto ‘Welcome to São Paulo’ (2004), ‘Ballero’ (2005), ‘Germany 09: 13 Short Films About the State of the Nation’ (2009) e ‘Ich und Kaminski’ (2010).