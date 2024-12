Premio Laurentum a Botteri: “Simbolo di integrità, competenza e dedizione”

(Adnkronos) – Giovanna Botteri è “una figura emblematica del giornalismo contemporaneo, simbolo di integrità, competenza e dedizione nell’ambito del servizio pubblico”. Iniziano così le motivazioni con cui la giornalista ha ottenuto questa sera, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, il Premio Laurentum Eccellenze del Giornalismo internazionale 2024

“La sua carriera – si legge ancora nelle motivazioni – è segnata dal coraggio straordinario con cui ha operato come corrispondente in prima linea sui fronti più pericolosi e complessi del mondo, documentando conflitti e crisi umanitarie con rigore e umanità. Ha seguito eventi epocali come il crollo dell’Unione Sovietica, la guerra d’indipendenza croata, l’assedio di Sarajevo e la tragica distruzione della Biblioteca Nazionale. Testimone diretta delle atrocità di guerra, ha filmato e documentato il massacro di Srebrenica e le tragedie umanitarie dei Balcani. La sua presenza costante nelle zone più critiche del mondo – dall’Iran all’Algeria, dal Kosovo all’Afghanistan, fino all’Iraq e alla pandemia di COVID-19 in Cina – l’ha resa una delle voci più autorevoli e rispettate nel giornalismo d’inchiesta. Ogni reportage ha offerto ai telespettatori uno sguardo autentico e profondo sulle dinamiche internazionali”.