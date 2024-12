Ucraina, allarme antiaereo in tutto il Paese: esplosioni da Kiev a Odessa

(Adnkronos) – In tutte le regioni dell’Ucraina è stato dichiarato l’allarme antiaereo. Lo riferiscono le autorità di Kiev mentre continuano i raid aerei russi, in particolare contro il sistema energetico del Paese. Il Kyiv Independent segnala esplosioni in più regioni ucraine durante gli attacchi aerei russi.

La difesa aerea è entrata in azione nell’oblast di Kiev, ha affermato l’amministrazione regionale. Sono state segnalate esplosioni anche negli oblast di Odessa, Vinnytsia e Cherkasy.

Il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko ha reso noto che le forze armate russe stanno conducendo un ”massiccio attacco al sistema energetico” dell’Ucraina. Galushchenko afferma che “il nemico continua a terrorizzare. Ancora una volta, il settore energetico in tutta l’Ucraina è sotto attacco massiccio”.

Gli Stati Uniti consegneranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 500 milioni di dollari, per sostenere il Paese di fronte all’aggressione russa. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti comprende sistemi anti droni, munizioni per i lanciarazzi Himars e veicoli corazzati.

”Gli Stati Uniti e altre 50 nazioni sono unite per garantire all’Ucraina le capacità necessarie a difendere sé stessa di fronte all’aggressione russa”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.