Udinese-Napoli 1-3, rimonta azzurra e Conte insegue Atalanta

(Adnkronos) – Il Napoli batte 3-1 in rimonta l’Udinese in un match della 16/a giornata di Serie A, disputato al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine. Al vantaggio dei padroni di casa con Thauvin al 22′, replicano Lukaku al 50′, l’autorete di Giannetti al 76′ e Anguissa all’81’. In classifica gli azzurri sono secondi con 35 punti, due in meno dell’Atalanta, mentre i bianconeri friulani restano fermi a quota 20 in nona posizione.