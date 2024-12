Vasco Rossi contro il nuovo codice della strada: “Vi arrestano per una canna”

(Adnkronos) –

Vasco Rossi attacca il nuovo codice della strada in vigore da oggi 14 dicembre 2024. Il Rocker di Zocca, infatti, sul suo profilo Instagram, si rivolge direttamente ai giovani contestando – con ironia – le nuove regole. “Ragazzi – afferma – il ministro Salvini, in questo 14 dicembre, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso di fare per il vostro bene, per voi naturalmente”.

Sempre sui social, intanto, Matteo Salvini illustra le novità. Il nuovo Codice delle Strada, dice il ministro delle Infrastrutture, è entrato in vigore oggi con “le prime multe” che “spero siano poche perché l’obiettivo non è fare multe, il mio dovere è salvare vite. Basta a chi guida ubriaco, drogato, a chi va in due in monopattino contromano sul marciapiede. Ci sono delle regole che hanno l’obiettivo di educare, di ridurre morti, feriti e incidenti”, afferma, a margine di un evento della Lega, svoltosi a Milano.

Con più di tremila morti l’anno sulle strade italiane “bisogna essere seri e rigorosi – ha sottolineato il vicepremier -. Il telefonino è la prima causa di incidenti”.

In merito alle nuove regole sui monopattini, per i quali ora sarà richiesta targa e assicurazione e obbligo di casco, e dell’impatto che avranno sulle migliaia di mezzi a noleggio, “ci si organizza”, ha sentenziato Salvini. “A Parigi li hanno messi fuori legge, altre amministrazioni di sinistra li hanno vietati. Io non arrivo a tanto, ma l’anno scorso ci sono stati 300 incidenti e 18 morti”.