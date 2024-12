Che Tempo Che Fa, gli ospiti stasera da Fabio Fazio

(Adnkronos) – Nuova puntata di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck oggi, domenica 15 dicembre 2024 dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+.

Tra gli ospiti spicca Angela Merkel. L’ex cancelliera, che ha guidato il governo tedesco dal 2005 al 2021, sarà in studio per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia ‘Libertà’.

Quindi, spazio a Gianni Morandi che nei giorni scorsi ha festeggiato 80 anni, live in studio con il singolo ‘L’attrazione’, scritto dall’amico Lorenzo Jovanotti e contenuto nel nuovo album omonimo.

Si prosegue con Lillo e Christian De Sica, per la prima volta insieme al cinema nel nuovo film natalizio di Eros Puglielli ‘Cortina Express’, nelle sale dal prossimo 23 dicembre.

Spazio alla musica con Mahmood, cantautore con all’attivo 34 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e oltre 3,7 miliardi di stream totali, prossimamente di nuovo in tournée da maggio 2025 nei palasport con l’N.L.D.A. TOUR, dopo il grande successo delle tappe autunnali.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Michele Serra. Ospiti della puntata: Mr. Rain, Ale e Franz, la ballerina Anastasia Kuzmina, in coppia con Francesco Paolantoni a ‘Ballando con le Stelle’; Gigi Marzullo; Cristiano Malgioglio; Giucas Casella.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.