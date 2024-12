Ergastolo per Salvatore Aldobrandi, nel 1995 uccise la 21enne Sargonia Dankha

(Adnkronos) –

Ergastolo per Salvatore Aldobrandi, il 75enne residente a Sanremo, originario di Sosti, in provincia di Cosenza, condannato per aver ucciso Sargonia Dankha, 21 anni, che il 13 novembre 1995 era sparita nella città svedese di Linköping, dove viveva. La corte ha accolto le richieste dei pm Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi che avevano chiesto per Aldobrandi l’ergastolo per omicidio volontario. Il caso è rimasto irrisolto per molti anni, poi la svolta e l’arresto di Aldobrandi nel 2023 grazie alle tracce di sangue della giovane trovate in un’auto appartenuta al 75enne.