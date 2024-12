(Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Gli azzurri vincono la medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4X100 mista maschile. Lorenzo Mora (dorso), Ludovico Viberti (rana), Michele Busa (delfino) e Alessandro Miressi (stile libero) chiudono sul gradino più basso del podio con il tempo di 3.19.91, per la nona medaglia italiana alla kermesse iridata. Oro alla Russia in 3.18.68, nuovo record del mondo e argento agli Stati Uniti in 3.19.03.