Le celebrazioni per le festività che a Cremona precedono e seguono il Natale si impreziosiscono di un nuovo importante appuntamento gratuito e di intrattenimento voluto e promosso dall’As-sessorato al Turismo del Comune.

Negli anni la programmazione culturale della città ha infatti visto crescere ed arricchirsi, in particolare il periodo tardo primaverile ed estivo, con un fitto calendario di festival e rassegne, ora coordinato dal nascente Ufficio Musica del Comune. In questo contesto risulta ad oggi meno rigogliosa la stagione autunnale ed invernale, per la quale diminuiscono le opportunità rivolte alla cittadinanza, soprattutto giovanile.

“L’Amministrazione si pone l’obiettivo di render sempre maggiormente omogenea la programmazione cittadina, creando nuovi contesti e proposte di crescita creativa e culturale” sottolinea l’Assessore con delega a Turismo, Espressività giovanile e Associazionismo Luca Burgazzi. “La Notte più lunga è il primo step del neonato Ufficio Musica del Comune di Cremona e pone le basi per un percorso che trova tra i suoi obiettivi un consolidamento nel coordinamento degli eventi cittadini ed una complessiva maturazione della città in termini di opportunità, soprattutto per i giovani”.

Questo si concretizza nella prima edizione de La Notte più lunga, appuntamento di rilievo per la notte di San Silvestro a Cremona. È stata individuata la centrale piazza Stradivari come luogo ideale ad ospitare l’evento, già utilizzata per molti appuntamenti nel periodo estivo e punto di riferimento e ritrovo in città per i giovani.

Grazie alla sinergia con il noto collettivo Ape?Sì, attivo in ambito di produzione di eventi ed intrattenimento, si è lavorato per la progettazione di un nuovo format per l’ultima notte del 2024, rivolto all’universo della musica elettronica e del clubbing.

Nell’abituale intento di concretizzare una proposta che guardi anche al di fuori del contesto locale e che possa divenire occasione di attrattiva turistica per la città e di arricchimento e crescita creativa per l’utenza, si è lavorato per elevare l’evento con un djset dalla ricaduta nazionale e dalla certa attrattiva per pubblico non solo del territorio.

Ospite della prima edizione de La Notte più lunga sarà Alex Neri, con l’esclusivo Planet Funk djset progetto elettronico internazionale, di cui è storico fondatore e produttore. L’evento inizierà alle 22 con l’opening a cura del collettivo Ape?Sì. Questo porterà sino ai festeggiamenti che seguiranno il countdown di mezzanotte ed al main act con il Planet Funk djset di Alex Neri.

Intento di questa prima edizione è avviare un percorso di posizionamento de La Notte più lunga quale nuova realtà attrattiva per chi è alla ricerca di un party l’ultima notte dell’anno con una proposta artistica sobria e di qualità, in un contesto di pregio ed accogliente, facilmente accessibile e ad ingresso libero.

Il nuovo format si pone pertanto l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico del centro storico, incrementandone attrattiva, fermento e vitalità, oltre che incentivare ulteriormente la par-tecipazione della cittadinanza e la presenza di turisti e visitatori a Cremona, dato già confermato dalla registrazione di un picco di prenotazioni per le ultime notti dell’anno nelle strutture ricettive del territorio.

“Uno speciale ringraziamento ai partner che hanno contribuito alla nascita de La Notte più lunga: BeMyMusic Cremona per il supporto alla produzione, Acid Studio per l’assistenza tecnica e i media partner Radio Number One e ProCremona” sottoline Burgatti.

PLANET FUNK

Nati nel 1999, da 20 anni i Planet Funk rappresentano una delle realtà più importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in questi anni. Il gruppo nasce dalla fusione fra la formazione dei Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri). Il nome della band “Planet Funk” è il titolo di una vecchia canzone realizzata dallo stesso Alex Neri.

Con l’uscita nel 2002 di Non Zero Sumness la band raggiunge il successo, coronato dagli Italian Music Awards e dal disco d’oro. La versione Non Zero Sumness Plus One, pubblicata nel 2003, contiene anche “One Step Closer”, brano realizzato in collaborazione con Jim Kerr, voce dei Simple Minds. I Planet Funk sono l’unica band italiana invitata dalla BBC di Londra ad esibirsi con una perfor-mance live in diretta su Radio One dai famosi Abbey Road Studios.

Nel 2005esce l’album The Illogical Consequence, preceduto dal singolo Stop Me, utilizzato come canzone nello spot tv della Coca Cola. Il terzo album, Static, viene pubblicato nel 2006 e il brano omonimo viene incluso nella colonna sonora del noto videogioco Fifa 2008.

Nel 2009 pubblicano una raccolta dal titolo “Planet Funk”, contenente il singolo Lemonade, che segna il ritorno al sound elettro-rock che ha consacrato al successo e alla fama la band.

The Great Shake, pubblicato il 20 settembre 2011, presenta il ritorno sulle scene dei Planet Funk a 5 anni dall’ultimo lavoro di inediti. L’album è preceduto dal singolo Another Sunrise che in poche settimane diventa uno dei tormentoni dell’estate 2011 e viene scelto da Hyundai per il nuovo spot pubblicitario. Quest’album rappresenta nuovamente un punto di partenza per Alex Neri, Sergio Della Monica, Marco Baroni e Domenico “GG” Canu: infatti alla band si aggiunge la voce del carismatico cantante Alex Uhlmann.

Anche il tormentone dell’inverno successivo è targato Planet Funk: il singolo These Boots Are Made For Walkin, colonna sonora del film La Kryptonite nella borsa del regista Ivan Cotroneo (Indigo Film), viene scelto da Wind per gli spot con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo e dalla RAI come soundtrack per gli Europei di Calcio Euro 2012.

