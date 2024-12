Sanremo, Selvaggia Lucarelli verso Dopofestival con Cattelan

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli verso il Dopofestival di Sanremo 2025 al fianco di Alessandro Cattelan. L’indiscrezione, lanciata ieri da Rossella Erra a ‘Citofonare Rai2’, viene giudicata attendibile da fonti vicine all’organizzazione del festival, consultate dall’Adnkronos. Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile coinvolgimento della giornalista nel Festival, addirittura come co-conduttrice. L’ipotesi più accreditata, al momento, la vedrebbe invece protagonista del Dopofestival, il cui ritorno è stato fortemente voluto da Carlo Conti.

Lucarelli non ha né confermato né smentito le indiscrezioni. Ieri, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, interpellata direttamente sulla sua partecipazione a Sanremo 2025, ha scherzato mantenendo la suspense: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”. Infine, con un’ulteriore nota ironica, riferendosi anche ai suoi passati contrasti con Fedez, ha lanciato una proposta al direttore artistico Carlo Conti: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci”. In attesa di annunci ufficiali, una cosa è certa: l’eventuale partecipazione di Lucarelli al Dopofestival assicurerebbe grande vivacità al dibattito post serata con cantanti e ospiti al Dopofestival.