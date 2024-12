Morta a 67 anni Diane Delano, attrice di Ncis e Desperate Housewives

(Adnkronos) – L’attrice statunitense Diane Delano, nota per aver interpretato Bobbi Glass nella serie ‘Popular’ e Barbara Semanski nella serie ‘Un medico tra gli orsi’, è morta nella sua casa di Sherman Oaks, in California. Sessantasette anni, aveva un tumore. La notizia della scomparsa è stata confermata oggi dall’amica Stepfanie Kramer e dal suo agente Dennis Sevier.

Delano si era affermata per il ruolo di Barbara Semanski, la dura poliziotta dell’Alaska e interesse amoroso di Maurice Minnefield (Barry Corbin), astronauta e imprenditore, nella commedia ‘Un medico tra gli orsi’ (1990-95). Ha anche interpretato la professoressa Roberta ‘Bobbi’ Glass nel telefilm ‘Popular’, andato in onda dal 1999 al 2001.

L’attrice è apparsa in episodi di serie televisive di successo quali “Desperate Housewives”, “La vita secondo Jim”, ‘Ncis: Unità anticrimine’, ‘Zoey 101’, ‘E.R. Medici in prima linea’, ‘Cold Case – Delitti irrisolti’ e ‘Detective Monk’. Ha recitato anche in una decina di film, tra i quali ‘I sonnambuli’ (1992) di Mick Garris, ‘A Mighty Wind – Amici per la musica’ (2003), ‘Ladykillers’ (2004) e ‘Il prescelto’ (2006) di Neil LaBute.