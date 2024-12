Mudryk positivo all’antidoping: rischia lunga squalifica

(Adnkronos) – L’attaccante ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk rischia una lunga squalifica per doping. Il giocatore, secondo il quotidiano ucraino Tribuna, è stato trovato positivo a un test antidoping nell’ottobre di quest’anno, dove è stata rilevata una sostanza vietata nel campione “A”. Per il calciatore dei Blues, la squalifica potrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo l’apertura del campione “B”.

Secondo il blogger Mykhailo Spivakovskyi si tratta del meldonium, noto anche come Mildronato. Il risultato dell’apertura del campione “B” è ancora sconosciuto. Questo dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Dopodiché diventerà chiaro se l’ala della nazionale ucraina e del Chelsea sarà squalificata. Il 23enne internazionale ucraino è stato ingaggiato dal Chelsea dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2023, per la cifra record di 100 milioni, ma non è riuscito ad affermarsi a Stamford Bridge.