Roma, al Municipio I iniziata seconda fase dei lavori ai giardini di via Giulia

(Adnkronos) – Al via alla seconda fase dei lavori nel giardino di Via Giulia. Sopralluogo per l’avvio della realizzazione dell’area verde al di sopra del parcheggio alla presenza della Presidente del I Municipio Roma Centro Lorenza Bonaccorsi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica Alessandra Sermoneta. I passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo progetto prevedono innanzitutto la bonifica straordinaria della zona. Terminata questa fase si passerà alla realizzazione della parte architettonica: si inizia con la creazione dei vialetti del giardino, poi con l’installazione di panchine e fontanelle e infine si provvederà con la piantumazione di alberi, arbusti e rampicanti. La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2025.

“Diamo il via – spiega la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi – alla seconda fase dei lavori. Un impegno che finalmente vedrà’ la realizzazione del giardino dopo anni di attesa, che interessa anche la riqualificazione dell’intera area circostante”.

“Questo progetto – racconta l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicepresidente del I Municipio Alessandra Sermoneta – fa parte di un più ampio percorso che riguarda tutto il quadrante a partire dal rifacimento della pavimentazione di Piazza e vicolo della Moretta, inserito come intervento giubilare, che cambierà il disegno degli spazi con maggiori aree pedonali e diversa viabilità. Inoltre, stiamo mettendo in bilancio anche il necessario per la sistemazione del cortile del liceo Virgilio”.