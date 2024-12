Sanremo 2025, Bianca Guaccero in pole per ‘PrimaFestival’

(Adnkronos) –

Bianca Guaccero, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, è in pole position per la conduzione di ‘PrimaFestival’, la striscia quotidiana che va in onda nei giorni di Sanremo 2025, su Rai1, in access prime time.

Il programma, giunto alla nona edizione, porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di Sanremo, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori. Non è ancora chiaro se l’attrice-conduttrice sarà accompagnata da uno o due co-conduttori.