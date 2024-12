Sanremo, Conti: “I big saranno 31, si aggiunge una coppia”

(Adnkronos) – Al Sanremo di Carlo Conti si aggiunge una coppia di artisti: i concorrenti quindi non saranno 30, come precedentemente annunciato, ma 31. A fare l’annuncio a sorpresa è lo stesso direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. “I big a Sanremo sono 31. E’ una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani”, ha detto Conti.

Ecco la lista dei 30 cantanti che già aveva annunciato: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, Carlo Conti è intervenuto sulle polemiche relative alla partecipazione di Tony Effe al festival, dopo il passo indietro del sindaco di Roma sul Concerto di Capodanno al Circo Massimo. “Quando Tony Effe canterà la sua canzone su quel palco spiazzerà tutti: è un brano – ha detto il direttore artistico – che lascerà tutti a bocca aperta per mille motivi. Lasciamo la bella sorpresa e poi ne riparleremo a febbraio”. “Il mio compito come direttore artistico del festival – ribadisce Conti – è quello di selezionare le canzoni. Io ho ascoltato le canzoni, ognuna di queste 30 canzoni secondo me è meritevole di essere cantata su quel palco. Ogni canzone ha una motivazione diversa, ma in nessuna ci sono temi trattati in maniera sbagliata”.

E anche Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, risponde: “Siamo in linea con le considerazioni fatte da Carlo e poi il festival di Sanremo è una gara sulla canzone italiana e Tony Effe ha presentato un pezzo che nulla ha a che vedere con frasi sessiste o altro genere”.

Riguardo all’ennesima mancata presenza in gara dei Jalisse, Carlo Conti rivela che “in qualche modo ci saranno anche loro” perché “i Jalisse sono citati in una canzone dei big”.