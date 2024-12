Speleologa intrappolata, soccorritori avanzano nella grotta

(Adnkronos) – Prosegue l’intervento del Soccorso alpino per portare in salvo Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata e ferita nella grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. I soccorritori con la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della grotta, non esplorato: ora si trovano nella parte conosciuta della grotta. Da qui occorrono circa 2 ore per giungere al ramo principale, e altri 30 minuti per giungere all’uscita. Questo l’ultimo aggiornamento dalla grotta Abisso Bueno Fonteno.

La stima delle tempistiche di uscita dalla grotta sono di circa 36/48 ore. Le condizioni dell’infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del Soccorso alpino e speleologico, sono stabili. Le comunicazioni tra l’esterno e l’interno della grotta sono garantite da un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso.

Le tempistiche di movimento sono scandite da un’ora e mezza di trasporto e un’ora di pausa per fornire assistenza sanitaria all’infortunata. Fino a questo momento sono stati impegnati 126 tecnici del Soccorso alpino e speleologico che hanno formato 5 squadre di soccorso: alcune dedicate al trasporto della barella, altre ad anticiparne il passaggio provvedendo a disostruire dei tratti che successivamente potrebbero risultare problematici – anche con l’utilizzo di piccole cariche esplosive. L’ingresso della sesta squadra è previsto per questa sera, quello della settima nella giornata di domani.

