Stellantis, al via il piano Italia: aumento modelli in produzione e tutela lavoro

(Adnkronos) – Quello che esce dal Tavolo che si è tenuto oggi al Mimit è un ‘Piano Italia’ che “pone il Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo”. Presentando il nuovo piano industriale del Gruppo per l’Italia, al ministro Adolfo Urso affiancato dal Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, da quello del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, Stellantis – si legge in una nota – “ha ribadito la centralità dell’Italia, mantenendo in attività tutti i siti nel Paese e confermando gli investimenti che Stellantis effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti circa 2 miliardi di euro di investimenti negli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia”.

Il Gruppo, “pur in un momento di crescenti difficoltà del settore automotive nel mondo, ha ribadito di voler portare avanti il proprio piano industriale in Italia con risorse proprie, senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione. Sarà data priorità alla competitività della filiera produttiva, per la cui valorizzazione, diversificazione e riconversione l’azienda si è detta disponibile a collaborare costruttivamente assieme ad ANFIA e alle istituzioni”.

Il ‘Piano Italia’ prevede l’incremento dell’impegno di Stellantis in ciascun impianto e al tavolo sono state diverse le novità rivelate da Jean Philippe Imparato, Responsabile europeo di Stellantis: dai due nuovi modelli compatti per Pomigliano (che vedrà l’estensione della produzione della Panda fino al 2030, seguita dall’introduzione della nuova generazione dello stesso modello) al potenziamento della produzione dei cambi eDCT a Mirafiori, ma anche una ammiraglia per Cassino e versioni ibride per Melfi con un forte aumento della produzione.

Evidenziato poi il ruolo centrale di Torino che sarà, dal primo gennaio 2025, la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del Gruppo. Il capoluogo piemontese sarà inoltre la sede di SUSTAINera, centro di sperimentazione e di riciclo del Gruppo, riaffermando così la propria leadership nell’economia circolare, e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell’unico centro al mondo del Gruppo per i test e per lo sviluppo delle batterie.