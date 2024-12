Aviaria, “primo caso grave di H5N1” negli Usa

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti segnalano il primo caso di malattia grave collegata al virus dell’influenza aviaria A/H5N1 nel Paese. Si tratta di un paziente che è stato ricoverato in ospedale con un’infezione severa in Louisiana. Il caso è stato confermato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) venerdì 13 dicembre. E si aggiorna anche il bilancio generale: da aprile 2024, spiegano dai Cdc, sono stati segnalati un totale di 61 casi umani di influenza aviaria H5 negli Stati Uniti.

I dati parziali del genoma virale del virus dell’influenza aviaria H5N1 che ha infettato il paziente in Louisiana indicano che il virus appartiene al genotipo D1.1 correlato ad altri virus D1.1 recentemente rilevati in uccelli selvatici e pollame negli Stati Uniti e in recenti casi umani nella Columbia Britannica, in Canada e nello stato di Washington. Questo genotipo di influenza aviaria H5N1 è diverso dal B3.13 rilevato nelle mucche da latte, nei casi umani sporadici in più Stati e in alcuni focolai di pollame negli Stati Uniti. Sono comunque in corso da parte dei Cdc ulteriori sequenziamenti genomici e sforzi per isolare il virus da campioni clinici del paziente della Louisiana.

Mentre prosegue l’indagine sulla fonte dell’infezione, intanto è stato stabilito che il paziente è stato esposto a uccelli malati e morti in allevamenti di cortile. Questo, fanno notare gli esperti, è anche il primo caso di influenza aviaria H5N1 negli Stati Uniti che è stato collegato all’esposizione a un allevamento di cortile.

“Un caso sporadico di malattia grave da influenza aviaria H5N1 in una persona non è inaspettato”, hanno precisato in una nota sono i Cdc. Ma “questo caso – puntualizzano – non modifica la valutazione complessiva del rischio immediato per la salute pubblica derivante dall’influenza aviaria H5N1, che rimane basso”.

Gli esperti, in altre parole, si aspettavano che prima o poi ci sarebbe stato un caso più serio degli altri, finora perlopiù caratterizzati da sintomi lievi. “L’infezione da virus dell’influenza aviaria A/H5N1 – spiegano – è stata precedentemente associata a gravi malattie umane in altri Paesi nel 2024 e negli anni precedenti, e anche a malattia che ha causato la morte”. Quello che viene ritenuto importante dall’agenzia Usa è che finora “non è stata rilevata alcuna diffusione da persona a persona dell’influenza aviaria H5”.

Questo caso, ragionano gli esperti Cdc, “sottolinea che, oltre alle attività commerciali di pollame e latticini interessate, anche gli uccelli selvatici e gli allevamenti di animali da cortile possono essere una fonte di esposizione. Le persone esposte per lavoro o altri motivi ad animali infetti sono a più alto rischio di infezione e dovrebbero seguire le precauzioni raccomandate dai Cdc quando si trovano in prossimità di animali infetti o potenzialmente infetti dal virus dell’influenza aviaria H5N1. Ciò significa che anche i proprietari di allevamenti di animali da cortile, i cacciatori e gli appassionati di uccelli dovrebbero prendere precauzioni”.

Il modo migliore per prevenire, fanno notare i Cdc, è “evitare l’esposizione quando possibile. Gli uccelli infetti rilasciano i virus dell’influenza aviaria A nella saliva, nelle mucose e nelle feci. Altri animali infetti possono rilasciarli nelle secrezioni respiratorie e in altri fluidi corporei (ad esempio, nel latte vaccino non pastorizzato o ‘latte crudo’)”.

Come precauzione generale, “quando possibile, le persone dovrebbero evitare il contatto con animali malati o morti, in particolare uccelli selvatici e pollame”. Per le persone con contatto diretto/stretto con uccelli selvatici o pollame o altri animali malati o morti, è indicato “indossare i dispositivi di protezione individuale (Dpi) consigliati. Gli uccelli selvatici possono essere infettati dai virus dell’influenza aviaria di tipo A anche se non sembrano malati”.

E infine gli esperti Cdc raccomandano di non toccare superfici o materiali (ad esempio lettiere o materiale per lettiere per animali) contaminati da saliva, muco o feci animali di uccelli selvatici o domestici o altri animali con infezione da virus dell’influenza aviaria di tipo A confermata o sospetta”.