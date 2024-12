Il Messaggero celebra il Giubileo con un videomapping sulla facciata

(Adnkronos) – Una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla sede storica del quotidiano romano in via del Tritone, a dare il via alle feste di Natale e per celebrare l’inizio dell’Anno Santo 2025. L’Amministratore Delegato del giornale, Azzurra Caltagirone ha acceso l’animazione, progettata da Enel, che proietta sulla facciata del palazzo di via del Tritone le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell’Italia e del mondo dell’ultimo secolo e mezzo. A presenziare l’evento, Monsignor Rino Fisichella, Pro – prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione ed Andrea Tornielli, Direttore Editoriale.

Ad accompagnare turisti e cittadini romani nello shopping natalizio, arricchendo di colore e luci il centro della Capitale per tutte le festività, ci saranno le pagine più iconiche del giornale, le pagine che hanno immortalato le notizie più importanti d’Italia sino alla visita di Papa Francesco a via del Tritone. Attraverso un QRcode anch’esso proiettato in videomapping tutti gli interessati potranno collegarsi in tempo reale alla home page ilmessaggero.it.

Il sostegno di Enel e la collaborazione progettuale di Enel X hanno consentito anche di esaltare l’installazione attraverso una nuova e suggestiva illuminazione a radenza colorata che metterà in evidenza i dettagli architettonici dell’edificio de Il Messaggero, dalla tettoia monumentale ai balconi creando uno spettacolo immersivo che catturerà l’attenzione dei visitatori.

L’iniziativa vuole coniugare la grande contemporaneità di un’installazione che esalta la tecnologia della luce con la tradizione del racconto che, fra ricordi di immagini passate, presenti e future, celebra insieme al Vaticano, l’arrivo del Giubileo 2025. Un legame storico, quello tra il giornale di Roma e lo Stato Vaticano, fatto di confronti, di cronaca e di narrazioni.