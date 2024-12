Iran, giro di vite su velo: Parlamento chiede modifiche su controversa legge

(Adnkronos) – Il Parlamento iraniano ha formalmente richiesto modifiche a un contestato disegno di legge che inasprisce drasticamente le sanzioni contro le donne che non indossano il velo e sul quale anche il presidente, il riformista Masoud Pezeshkian, ha espresso forti dubbi intervenendo nel dibattito che la proposta ha acceso nel Paese.

“Abbiamo chiesto che la legge sulla castità e l’hijab non venga trasmessa al governo” per la firma finale, ha dichiarato il vice presidente iraniano per gli Affari parlamentari, Shahram Dabiri, citato dall’agenzia di stampa Isna. “Il presidente del Parlamento ha chiesto un emendamento al disegno di legge”, ha aggiunto Dabiri, senza fornire dettagli sulle modifiche richieste.

Il disegno di legge “sul sostegno alla famiglia attraverso la promozione della cultura della castità e dell’hijab” è composto da 74 articoli e sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 13 dicembre. Il suo contenuto non è stato reso pubblico, ma secondo la stampa iraniana prevede una pena fino a 10 anni di reclusione e una multa equivalente a circa 5.700 euro per chi incita alla “nudità” o all’ “indecenza”. Le sanzioni dovranno essere pagate entro 10 giorni, pena il divieto di lasciare il Paese e la privazione di alcuni servizi, compreso il rilascio della patente di guida. Viene conferito inoltre alla polizia il potere di utilizzare l’intelligenza artificiale per identificare le donne senza velo, utilizzando telecamere.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Parlamento nel settembre 2023 e poi dal Consiglio dei Guardiani. Secondo la Costituzione, il governo può chiedere al Parlamento di apportarvi modifiche, prima della promulgazione.

Il giro di vite sul velo era stato promosso dalla precedente presidenza dell’ultraconservatore Ebrahim Raisi, morto nello schianto di elicottero lo scorso maggio, sulla scia delle proteste antigovernative scoppiate nel settembre 2022, a seguito della morte in custodia della polizia di Mahsa Amini, anche contro il rigido codice d’abbigliamento previsto per le donne nella Repubblica islamica. Amini era stata arrestata per una presunta violazione del codice.

All’inizio di dicembre Pezeshkian ha espresso pubblicamente “riserve” sul testo della nuova legge, parlando di numerose “ambiguità”. Per Amnesty International, la legge negherebbe “ulteriormente i diritti umani delle donne e delle ragazze, introducendo la pena di morte, le frustate, pene detentive e gravi sanzioni per reprimere la resistenza al velo obbligatorio”. Dalla rivoluzione islamica del 1979, per le donne in Iran è obbligatorio coprirsi i capelli nei luoghi pubblici, ma sempre di più, dopo la morte di Mahsa Amini, non rispettano l’obbligo in segno di sfida contro uno dei pilastri ideologici della Repubblica islamica.