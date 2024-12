Pavia, mamma e bimbo muoiono durante il parto al San Matteo

(Adnkronos) – Una donna e il suo bambino sono morti durante il parto, la notte scorsa, al policlinico San Matteo di Pavia. Il marito della donna ha sporto denuncia e la procura del capoluogo pavese ha aperto un fascicolo, nel quale è stato iscritto un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (articolo 590 sexies) e per omicidio colposo (articolo 589 c.p).

E’ stata disposta l’acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante presso il policlinico San Matteo di Pavia ed entrambe le salme sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia.

Il procedimento penale prosegue al fine di accertare eventuali condotte colpose e individuare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura mamma e bimbo.