Per il Tour Mondiale della nave Vespucci a Doha inaugurato il Villaggio Italia

(Adnkronos) – E’ stato inaugurato a Doha il Villaggio Italia, 30esima tappa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta Qatar insieme al Villaggio Italia l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’Ambasciatore d’Italia a Doha S.E. Paolo Toschi, Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi. Presenti alla cerimonia anche una rappresentanza delle istituzioni qatarine: il general manager di Katara Khalid Al Sulaiti; il ceo di Old Doha Port, Mohammed Al-Mulla; la direttrice del dipartimento organizzazioni internazionali del ministero degli esteri del Qatar Sheikha Hanouf Al-Thani; il Generale Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti Comandante della Forza Navale del Qatar; il Maggiore Generale Rashed Ali Al Qashouti Comandante della Difesa Aerea del Qatar.

Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci è intervenuto alla cerimonia insieme a una rappresentanza dell’equipaggio di Nave Vespucci. “Nave Amerigo Vespucci, con i suoi 93 anni di storia, è ambasciatrice dell’Italia nel mondo, simbolo della nostra bellezza, qualità e tradizione, unita a un’irrinunciabile spinta verso l’innovazione. L’arrivo a Doha, dopo oltre 40.000 miglia nautiche percorse, non rappresenta solo una tappa di questo straordinario viaggio, la prima in Medio Oriente, ma anche un segno concreto della profonda amicizia e della solida collaborazione che lega l’Italia al Qatar. Le relazioni tra i nostri paesi crescono giorno dopo giorno e si rafforzano in settori chiave come la difesa e sicurezza, il commercio, l’educazione e la cultura; e questo grazie alla condivisione degli stessi valori di dialogo e visione per il futuro. Nave Vespucci, insieme al Villaggio Italia, portano con sé i valori più autentici del Made in Italy: l’arte, la storia, il design, la moda, l’eccellenza agroalimentare e manifatturiera, ma anche la cultura e l’innovazione, tutti elementi che rendono il nostro Paese unico al mondo. In un’epoca di crisi e conflitti, nave Vespucci diventa anche un simbolo di speranza per un futuro di pace, che possiamo costruire insieme con responsabilità e collaborazione internazionale, per un mondo più stabile, prospero e solidale” ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago.

“È un grandissimo onore inaugurare il Villaggio Italia e accogliere a Doha l’Amerigo Vespucci, per la prima volta nella storia nel Golfo e in Qatar. Una tappa che rappresenta non soltanto un racconto dell’Italia di altissimo profilo, ma anche una testimonianza dell’eccellente stato delle relazioni tra i due Paesi: non a caso la Vespucci renderà omaggio alla Festa Nazionale del Qatar di domani, 18 dicembre, una celebrazione dell’amicizia tra i nostri due Paesi annunciata dal Presidente della Repubblica Mattarella e dall’Emiro Tamim in occasione della sua Visita di Stato a Roma nello scorso ottobre” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Doha S.E. Paolo Toschi.

“Sesto Villaggio Italia in Qatar, primo porto del medio oriente e non a caso. Siamo a Doha perché un’amicizia pluriennale lega l’Italia a questo Paese e la grande intesa nel lavorare insieme di questi giorni lo dimostra. Quello di Doha è uno dei più bei Villaggi Italia realizzati. Un luogo di incontro e di crescita dove ciascuno può esprimersi e raccontarsi. Oltre 300.000 persone hanno visitato il Vespucci e Villaggio Italia nelle 5 tappe di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore e Mumbai e anche qui, a Doha, ci apprestiamo ad ospitare decine di migliaia di persone, atteso il sold out di 22.000 prenotazioni registrate in appena 36 ore. Ringrazio la Marina Militare per aver preservato questo gioiello, ringrazio l’equipaggio della nave più bella del mondo, tutti, insieme, stiamo facendo qualcosa di straordinario” ha commentato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi.

Attesi per domani al Villaggio Italia di Doha, caratterizzato da un programma di attività all’insegna della gastronomia, della cultura e dello sport-disabilità, Francesco Lollobrigida Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni e il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.