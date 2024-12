Terremoto a Vanuatu, almeno 14 morti e 200 feriti

(Adnkronos) – E’ di almeno 14 morti e oltre 200 feriti il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.3 che nelle scorse ore ha colpito l’arcipelago di Vanuatu, nel Pacifico, seguito da altre forti scosse. Segnalati danni in vari edifici, anche nelle ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelenda, come riporta la Bbc. A singhiozzo telefonia mobile e connessione Internet. Per una settimana sarà in vigore lo stato d’emergenza per limitare gli spostamenti e facilitare i soccorsi, mentre continuano le operazioni di ricerca di persone che sarebbero rimaste intrappolate tra le macerie. Fra le 14 vittime vi sono due cittadini cinesi.