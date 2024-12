Vinicius, frecciata al Pallone d’Oro? “Hanno provato a screditarmi, ma sono il migliore”

(Adnkronos) – L’amarezza per il Pallone d’oro finito nelle mani di Rodri è ancora tanta, ma Vinicius Junior può prendersi una piccola rivincita con il premio “The Best Fifa 2024”. Un riconoscimento internazionale con cui l’asso del Real Madrid è stato nominato miglior calciatore al mondo. In un post condiviso su Instagram, si può leggere anche una frecciata del brasiliano verso il… Pallone d’Oro e una decisione non digerita benissimo: “Hanno provato a sminuirmi. È arrivato però il mio momento, sono il migliore al mondo e ho lottato duramente per questo”

Il brasiliano ha affidato i ringraziamenti per il premio a un lungo messaggio postato sui social, accanto agli scatti del trionfo: “Veni, vidi, vici. Oggi scrivo a quel ragazzino che ha visto tanti idoli sollevare quel trofeo: è arrivato il suo momento. O meglio, è arrivato il mio momento. Il momento di dire… sì, sono il miglior giocatore del mondo e ho lottato duramente per questo. Hanno provato e riprovato a invalidarmi, a sminuirmi. Ma non sono pronti. Nessuno mi dirà per chi devo lottare, come devo comportarmi. Quando ero a São Gonçalo, il sistema non si curava di me. Sono stato quasi inghiottito”. E ancora: “Ho vinto per me stesso, per la mia famiglia. Con un sacco di sostegno lungo il percorso: il Flamengo, il Real Madrid, la Nazionale brasiliana, le centinaia di compagni di squadra che ho avuto nel corso degli anni… le persone che mi accompagnano ogni giorno nella mia routine, quelle che mi ammirano. Sono il miglior giocatore al mondo”.

Vinicius ha trionfato davanti a Rodri con 48 punti (43 i voti raccolti dallo spagnolo). Poi Bellingham (37), Dani Carvajal (31) e Lamine Yamal (30), Messi (26), Kroos (18), Haaland (18), Mbappé (14) e Wirtz (8). Carlo Ancelotti ha vinto invece il premio di miglior tecnico.