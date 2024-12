Francia, Dominique Pelicot condannato a 20 anni per stupri aggravati sulla moglie Gisèle

(Adnkronos) – Dominique Pelicot è stato riconosciuto colpevole di aver violentato e sedato la moglie Gisèle e di averla fatta sottoporre a stupri a opera di decine di altri uomini per un periodo di dieci anni. Il presidente della corte penale di Vaucluse lo ha dichiarato colpevole di tutti i reati di cui è stato accusato, dagli stupri aggravati ai danni della moglie Gisèle, al tentativo di stupro e stupro aggravato ai danni della moglie di un co-imputato. Pelicot è colpevole anche di aver ripreso immagini a sfondo sessuale riguardanti la figlia Caroline e le sue ex nuore. L’uomo è stato condannato a vent’anni di reclusione, su richiesta dell’accusa.

Nessuno dei co-imputati di Dominique Pelicot è stato assolto al processo in corso a Vaucluse. Le prime condanne inflitte ai 50 coimputati sono, per il momento, significativamente inferiori a quelle richieste dall’accusa, che aveva fissato una pena minima di dieci anni per gli stupri.

Jean-Pierre M. è stato condannato a dodici anni di carcere. Il pubblico ministero aveva chiesto diciassette anni di reclusione. L’uomo, 63 anni, è stato descritto come il ‘discepolo’ di Dominique Pelicot. È stato l’unico imputato a non comparire per atti commessi contro Gisèle Pelicot, ma contro la sua stessa moglie, che ha drogato affinché Dominique P. potesse violentarla.