Lega Serie A, ipotesi Montezemolo presidente. Club valutano anche nuovo ad

(Adnkronos) – I club di Serie A sfogliano la margherita e continuano a ragionare sul nome del prossimo presidente di Lega. Nelle ultime ore, una delle idee che stuzzica diverse squadre del Nord, a quanto apprende l’Adnkronos, è quella di Luca Cordero di Montezemolo. Un profilo di spessore internazionale, che potrebbe aiutare le società della massima serie anche in termini di relazioni con il governo.

Per anni numero uno della Ferrari, oltre che ex presidente di Fiat e Confindustria, Montezemolo rappresenterebbe un nome di peso per la Lega. Un candidato forte anche a livello internazionale, che potrebbe aiutare per esempio a massimizzare le trattative sui diritti televisivi esteri. In ogni caso, sullo sfondo resta al momento la candidatura di Lorenzo Simonelli, presentata a inizio dicembre in maniera ufficiale (e che ha ottenuto 13 voti nella prima tornata, uno in meno rispetto al quorum). Sullo sfondo resta anche la disponibilità del numero uno in carica, Lorenzo Casini, che come presidente attuale non deve ripresentare formale candidatura (infatti è rimasto finora in secondo piano).

Sul tavolo, anche idee per un nuovo ad con contatti assidui tra i club della massima serie. Le proprietà americane, in prima fila in questo senso, stanno valutando diversi profili da proporre. Tra questi, spiccano un manager Fifa, un manager italiano con un passato a Sky e un manager Telco. Domani, venerdì 20 dicembre, la seconda votazione in Assemblea: per la nomina del nuovo presidente, serviranno ancora 14 voti.