Anche quest’anno non possono mancare gli auguri in musica del Complesso Bandistico Città di Cremona. Per augurare buone feste il tradizionale Concerto di Natale quest’anno si svolgerà nella chiesa di Sant’Abbondio venerdì 20 dicembre alle ore 21, con brani di Gershwin, Čajkovskij, Morricone e molti altri. Con la collaborazione ed il Patrocinio del Comune di Cremona. Ingresso libero.

