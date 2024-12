Processo Open Arms, Salvini assolto: “Il fatto non sussiste”

(Adnkronos) –

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms “perché il fatto non sussiste”. E’ la sentenza emessa oggi 20 dicembre 2024 dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado.

Il Tribunale di Palermo, dopo otto ore di camera di Consiglio, ha assolto il ministro dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Subito dopo la lettura del dispositivo è scattato in aula un lungo applauso all’indirizzo di Salvini da parte degli amici e dei deputati che sono arrivati per assistere alla sentenza. In aula anche la fidanzata di Salvini, Francesca Verdini, che ha abbracciato a lungo il compagno.

A Roma, in aula alla Camera, alla ripresa dei lavori sulla manovra 2025, è scattato un lungo e fragoroso applauso per l’assoluzione del leader della Lega.

Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per i fatti accaduti nel 2019: da ministro dell’Interno aveva negato lo sbarco per diciannove giorni a 147 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi in tre distinte operazioni dalla ong spagnola Open Arms. L’accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere.