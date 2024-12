Sanremo 2025: Tiziano Ferro, Blanco e Calcutta tra gli autori dei brani

(Adnkronos) – Da quando Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al Festival di Sanremo, il nome di Tiziano Ferro circola insistentemente in rete. il motivo? Tiziano a Sanremo ci sarà. Ma solo come autore. Il cantautore di Latina trapiantato a Los Angeles è infatti uno degli autori del brano.

Tiziano Ferro ha scritto ‘Tra le mani un cuore’, il brano che Massimo Ranieri canterà in gara e che nasce da una poesia della cantautrice Giulia Anania, anche lei tra i firmatari del brano, insieme a Nek e alla polistrumentista e produttrice Marta Venturini. Tra i nomi celebri che saranno in campo al Festival, quest’anno solo come autori, c’è anche Blanco, che firma insieme a Irama il brano che quest’ultimo canterà all’Ariston, ‘Lentamente’. E ancora, al fianco di Stash e di Davide Petrella, a firmare il brano dei The Kolors ‘Tu con chi fai l’amore’, c’è pure Calcutta. Lo confermano fonti dell’ambiente discografico all’Adnkronos.

Ma molte altre sono le indiscrezioni che già circolano in rete sugli altri brani, pubblicate in gran parte da All Music. Secondo il sito specializzato, Blanco sarebbe in campo anche come co-firmatario del brano di Noemi, insieme a Mahmood. Tanti poi sarebbero gli autori che, come ogni anno, firmano insieme ad altri diversi brani, come: Federica Abbate, che sarebbe coinvolta in ben cinque brani, quelli di Coma_Cose, Emis Killa, Fedez, Serena Brancale e Sarah Toscano.

Davide Petrella coautore dei pezzi di Elodie, Gaia e, appunto, The Kolors. Davide Simonetta che comparirebbe tra gli autori dei brani di Francesca Michielin e di Francesco Gabbani. E ancora: sempre secondo All Music, Raige avrebbe scritto con Willie Peyote ‘Grazie ma non grazie’. Ralph Lautrec è coautore del pezzo di Shablo con Tormento, Guè e Joshua. Marco Rettani firma con Senatore Cirenga il brano di Marcella Bella ‘Pelle diamante’. Jvli firma insieme a Olly ‘Balorda nostalgia’. Mentre giocano in linea di massima da soli, almeno sui testi, i cantautori Brunori Sas, Joan Thiele, Lucio Corsi, Kekko Silvestre dei Modà e Simone Cristicchi.