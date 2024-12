Thiago Motta: “Valutiamo condizioni Cambiaso. Yildiz? Sarà sempre valore aggiunto”

(Adnkronos) – “Il Monza è una buona squadra, con un buon allenatore. Come sempre, ci sarà da fare una grande partita e ci metteremo tanto impegno”. Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica sera contro il Monza, all’U-Power Stadium. “Se si chiuderanno toccherà a noi trovare gli spazi giusti per creare e concludere nel migliore dei modi. In ogni cosa che facciamo, spero di vedere sempre qualcosa di positivo nel percorso di crescita”.

Il tecnico bianconero ha poi parlato degli indisponibili: “Non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Weah e Douglas Luiz. Su Douglas Luiz, il discorso è però diverso. Potrei anche portarlo, ma voglio rimandare il suo ritorno tra i convocati per averlo al meglio. Oggi valuteremo inoltre le condizioni di Cambiaso”.

Motta ha in seguito parlato di alcuni singoli, come Locatelli: “Manuel sa adattarsi e ha capacità uniche di lettura in allenamento e in partita. Quando avremo bisogno di lui in posizione più arretrata sapremo che potremo contarci. Prima del Cagliari, mi ha dato piena disponibilità a giocare come difensore centrale e le risposte sono state ottime”. Su Fagioli e Gonzalez: “Fagioli sta bene, domani sarà sicuramente convocato e vedremo se giocherà dall’inizio o a gara in corso. Nico Gonzalez è invece pronto a giocare dal primo minuto. Lui sa fare tanti ruoli e sarà importante in ogni posizione”. Le battute finali sono su Yildiz: “Kenan ha fatto l’esterno sinistro molto bene, ha giocato molto bene anche al centro, dietro la punta, come riferimento offensivo centrale e potrebbe giocare anche esterno di destra. Sarà sempre un valore aggiunto per noi”.