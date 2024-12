Attentato Magdeburgo, saudita incriminato: 5 capi imputazione per omicidio

(Adnkronos) –

Taleb al-Abdulmohsen, l’uomo che venerdì sera ha scagliato la sua auto contro la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo uccidendo 5 persone e ferendone 200, è stato incriminato per cinque capi di imputazione di omicidio, diversi capi di imputazione di tentato omicidio e lesione aggravata.

Lo ha annunciato oggi la polizia tedesca dopo che il medico 50enne saudita è comparso ieri sera di fronte al giudice.

Tra le cinque persone rimaste uccise nell’attentato, c’è un bambino di nove anni. La polizia ritiene che l’uomo, che negli ultimi anni in interviste e sui social media aveva accusato il governo tedesco di non fare abbastanza per combattere l’islamismo e si era avvicinato alle posizioni dell’estrema destra tedesca ed internazionale, abbia agito da solo.