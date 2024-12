Boxe, Usyk batte Fury e si conferma campione mondiale dei pesi massimi

(Adnkronos) –

Oleksandr Usyk si conferma re incontrastato dei pesi massimi. Nella notte, il pugile ucraino ha battuto per la seconda volta Tyson Fury tra gli applausi della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Usyk ha vinto ai punti e con decisione unanime, restando padrone delle cinture Wba, Wbc e Wbo.

Fury è partito bene, ma l’ucraino è cresciuto con il passare dei round nonostante la differenza fisica: pesa 25 chili in meno del rivale (102 kg) ed è alto un metro e 91 (15 centimetri in meno del britannico). Con il successo agguantato nel rematch di Riyadh , Usyk mette il punto esclamativo su una carriera da 23 vittorie in 23 incontri (con 14 ko), incassando un’altra borsa mostruosa (lui e Fury divideranno circa 150 milioni). A differenza del primo match (vinto da Usyk per split decision), stavolta tutti i giudici sono stati d’accordo: verdetto unanime, con 4 punti di vantaggio per Usyk. Il re della categoria regina.