Honda e Nissan, accordo per fusione: verso terzo polo mondiale dell’automotive

(Adnkronos) –

Honda e Nissan lanciano un accordo per la fusione da quale nascerebbe il terzo gruppo dell’automotive mondiale. In una nota congiunta le due aziende automobilistiche fanno sapere di aver firmato un memorandum d’intesa per avviare le discussioni per un’integrazione aziendale sotto una nuova holding nella quale potrebbe essere inclusa anche la Mitsubishi Motors, già partecipata di Nissan.

“Lo scenario commerciale per entrambe le aziende e per l’industria automobilistica in generale è cambiato rapidamente – si legge nel comunicato – e la velocità dell’innovazione tecnologica ha continuato ad accelerare”. Quindi “per guidare la trasformazione della mobilità, siamo giunti a pensare che abbiamo bisogno di qualcosa di più audace di una semplice cooperazione in alcuni campi specifici”, ha affermato il presidente e ceo di Honda Toshihiro Mibe in una conferenza stampa congiunta con le sue controparti di Nissan.

Honda e Nissan, rispettivamente la seconda e la terza casa automobilistica giapponese per volume, fanno sapere di voler concludere le trattative sui termini della fusione entro giugno 2025, mentre Mitsubishi Motors, partner di Nissan, deciderà entro la fine di gennaio 2025 se aderire o meno alle nozze. Prima dell’avvio dei colloqui di fusione, le due società giapponesi avevano già concordato nel marzo scorso di avviare uno studio di fattibilità su una partnership strategica nella produzione di veicoli elettrici e nelle tecnologie software per ridurre i costi e migliorare la competitività. Mitsubishi Motors si è unita ai colloqui nel mese di agosto.