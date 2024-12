Roma, cade albero per il forte vento: morta una donna a Colli Aniene

(Adnkronos) – Una donna è morta travolta da un albero caduto oggi a Roma, molto probabilmente per il forte vento, in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. Un’altra donna è rimasta ferita. Sul posto la polizia e il 118.

La vittima, Francesca Ianni, aveva 45 anni. Si trovava al parco Livio Labor con i tre figli minori, che non sono feriti. La donna era seduta su una panchina insieme all’altra donna rimasta ferita, anche lei di 45 anni, che è stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso.