(Adnkronos) – Ci sono superstiti dopo lo schianto dell’aereo precipitato a Aktau, in Kazakistan, in un disperato tentativo di atterraggio. A bordo, secondo le informazioni diffuse dalle autorità kazake, 105 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. I video documentano le operazioni di soccorso per il salvataggio dei superstiti.