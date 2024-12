Milan, il tweet di Natale fa infuriare i tifosi

(Adnkronos) – Il Milan fa arrabbiare i propri tifosi per il tweet di auguri nel giorno di Natale. Sul profilo X della società rossonera, per il 25 dicembre, compare un post con un messaggio in inglese: “Dalla nostra casa alla vostra, vi auguriamo il meglio per questo periodo festivo”. Abbinata al messaggio la foto che ritrae diversi giocatori, a cominciare da Morata e Reijnders, in versione natalizia. Sull’immagine, la scritta ‘felici vacanze, rossonere’. Insomma, tra il post e la foto non compare la parola ‘Natale’ e ai tifosi-utenti rossoneri la scelta non piace affatto.

Il messaggio scatena una valanga di reazioni, arrivano centinaia di commenti e la maggior parte seguono tutti una linea identica: “Si dice Buon Natale”, scrivono in tanti, anche con risposte ‘colorite’, contestando la scelta social del club che privilegia l’inglese e soprattutto sceglie una formula che ‘cancella’ la festa cristiana.